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Капремонт не ждет

капремонт

   Администрация Кудымкара опубликовала список многоквартирных домов, где в 2017 году будет проведён капремонт.  Речь идет о шести двухэтажных и трехэтажных домах 1960 года постройки, расположенных по улице Гагарина в районе гимназии №3. Во сколько обойдётся капремонт, «расписано» по каждому объекту -   в среднем от 300 до 700 тысяч рублей, в зависимости от запланированных работ и степени износа здания.  Работы будут произведены за счет средств собственников помещений. 


Опубликовано: 14.12.2016 в 12:14 в рубрике - Новости

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