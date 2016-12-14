Капремонт не ждет
Администрация Кудымкара опубликовала список многоквартирных домов, где в 2017 году будет проведён капремонт. Речь идет о шести двухэтажных и трехэтажных домах 1960 года постройки, расположенных по улице Гагарина в районе гимназии №3. Во сколько обойдётся капремонт, «расписано» по каждому объекту - в среднем от 300 до 700 тысяч рублей, в зависимости от запланированных работ и степени износа здания. Работы будут произведены за счет средств собственников помещений.
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