Выездная поликлиника: Узких специалистов ждут в глубинке

Скорая помощь и узкие специалисты для отдаленных поселков Пермского края. Выездная поликлиника продолжила свою работу в Коми-Пермяцком округе. К людям выехали специалисты, которых в деревнях не видели и в лучшие времена.

На прием к пульмонологу в Кочевской больнице Валентина Кучевасова попала впервые. В селе таких узких специалистов никогда не было, а ехать в город слишком дорого. На этот раз врачи сами приехали в глубинку в рамках проекта «Выездная поликлиника»

Валентина Кучевасова, жительница села Кочёво: "Записывали меня в Кудымкар. Но так как едет выездная, значит, записали сюда в Кочево. И удобнее, и выгоднее, и лучше".

На прием записались более 60 человек со всего района. Работают три врача: уролог, акушер-гинеколог, пульмонолог. Специалисты проводят первичный осмотр, выявляют заболевание и назначают лечение. В арсенале и медицинское оборудование, к примеру, аппарат УЗИ, чтобы провести исследование на месте.

Александр Федосеев, врач-уролог Коми-Пермяцкой окружной больницы: "Первичный осмотр и назначить какое-то первичное, или в дальнейшем отправить на более детальное дообследование, либо дать консультацию здесь. Можем отправить и в стационар".

Сегодня это уже второй прием выездной поликлиники Коми-Пермяцкой окружной больницы. Первый состоялся в поселке Пожва Юсьвинского района, туда приезжали 4 врача. Решение о том, какие специалисты поедут в территорию, принимает местная больница или фельдшер.

Записаться на прием к врачам выездной поликлиники пациенты могут в регистратуре сельской больницы. А те, кто имеет возможность воспользоваться сетью интернет, могут сделать электронную запись на сайте k-vrachu.ru.

По поручению губернатора региона Виктора Басаргина в крае работает 5 выездных поликлиник. За 10 месяцев текущего года узкие специалисты лучших больниц края приняли 8 тысяч пациентов.

Ирина Кылысова, главный врач Коми-пермяцкой окружной больницы: "Это сделано с целью, чтобы население, которое нуждается в консультации узких специалистов, не приезжали к нам в центр Коми-Ппермяцкого округа в Кудымкар, приблизить эту помощь к их населенным пунктам, там, где они проживают".

В Коми-Пермяцком округе график выездной поликлиники составлен до конца года. 29 ноября выезд в Верх-Иньву, 1 декабря - в Косу, 15 декабря – Гайны, 20 декабря - в Юрлу. А в село Кочево вернутся уже 6 декабря. На этот раз уже осмотр будут производить детские врачи - эндокринолог и невролог.