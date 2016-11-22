В Кудымкарском районе превышен эпидпорог по ОРВИ

В Кудымкарском районе показатель заболеваемости ОРВИ превысил недельный эпидпорог. Как сообщает территориальное отделение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, на сегодняшний день показатель заболеваемости в районе составил 61,1 на 10 тысяч населения, тогда как недельный эпидемический порог равен 58,3 на 10 тысяч населения. В целом, по Коми-Пермяцкому округу показатель заболеваемости составил 34,6 , в тот момент как по Пермскому краю он составляет 71,8 на 10 тысяч населения. Случаи заболевания гриппом пока не зарегистрированы.