Как хорошо уметь писать

В г. Кудымкаре состоялся обучающий семинар для писателей. Участие в семинаре приняли более 30 известных и начинающих писателей.

В рамках семинара была организована работа 4 секций: поэзия, проза, драматургия и детская литература. Руководителями секций выступили ведущие писатели Республики Коми, Удмуртской Республики, Коми-Пермяцкого округа. Именитые авторы также провели индивидуальные и групповые консультации для начинающих авторов.

Гижиссезлöн семинар чукöртiс Кудымкарын енбиа отирöс. Коми-Пермяцкöй этнокультурнöй центрын оссис Пермскöй крайись и финно-угорскöй территорияэз вылiсь да коми-пермяцкöй гижиссез понда велöтчан семинар.

Гижиссез локтiсö не только нiя, киннэз вöлись пондöтчисö гижны, но и лöсьöтöм небöггезлöн да быдкодь печатайтöм уджжезлöн тöдса отир. Кыдз торйöтчисö нiя асьныс, велöтчыны колö пыр да и пондöтчыны некöр абу сёр. Эттшöм ыджыт коллективöн енбиа морттэз эз чукöртчывлö куим год ни.

Пленарнöй удж бöрын пондöтчисö уджавны секцияэз. Семинарлöн программаö пырис нель секциялöн удж. Öтiк вöлi сетöм кывбуррезлö, мöдiк секцияын баитiсö проза йылiсь, куимöт вылын уджалiсö драматурггез, нельöт секция организаторрез шуисö «Челядь понда литература», сiя вöлi лöсьöтöм ны понда, кин гижö челядьлöо.

Обучающöй семинар вылын участниккез выступитiсö современнöй коми-пермяцкöй и финно-угорскöй литература сьöртi лöсьöтöм докладдэзöн. Лоисö интереснöйезöн «О канонах драматургии Коми Республики» и «Состояние современной литературы в Республике Удмуртии» нима темаэз. Гижиссезлiсь семинар лöсьöтiсö кык лун кежö, сiйöн итоггез керасö медбöрья уджалан лунö, гöгрöса пызан сайын.