В уральские морозы без валенок не обойтись

Уральский валенок. Межрегиональный фестиваль «Уральский валенок» прошел в Коми-Пермяцком этнокультурном центре уже не первый раз. Он собрал участников не только из Коми-Пермяцкого округа, но и из-за его пределов. Повеселиться на празднике, посвященного валенку, пришли дети и педагоги образовательных учреждений, фольклорные и танцевальные коллективы, мастера декоративно-прикладного творчества и простые жители.

Кудымкарын чулалiс «Уральский валенок» нима тöвся фестиваль. «Уральский валенок» нима межрегиональнöй фестиваль чулöтчис Кудымкарись Коми-Пермяцкöй этнокультурнöй центрын не медодззаись. Коми округись и сы границаэз сайись олiссез локтiсö таво гажöтчыны пимилöн вежалун вылö унаöн, этö: велöтчан заведеннеэзiсь челядь да уджалiссез, фольклорнöй и танцевальнöй коллективвез, мастеррез и просто пимиэз новйись отир. Мероприятиелöн гажа осьтöм бöрсянь пондöтчис «Пими-данс». Эта флеш-мобын öтöрын быдöнныс йöктiсö пимиэзöн. А эсся кутичисö участвуйтны да уджавны фестивальлöн площадкаэз вылын.

Фестиваль вылын öксьöммез понда уджалiсö выставкаэз, кöдна вылö петкöтiсö «Уральский валенок» рамкаэз пытшкын чулöтöм конкурссэз вылö керöм уджжез. Уналö гленитчис виль годся кöз, кöда вылö орсаннэз и гирляндаэз керисо асьныс челядь.

Конкурссэзлiсь вермиссезöс наградитiсö пимилöн фестиваль вылын быдöс номинацияэз сьöрт1. Козиннэз сетiсö быдöнныслö, кин участвуйтiс фестивальлöн вермасьöммезын и пырис медбуррезлöн лыдö.