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Коми-пермяков научат финскому танцу

    театр

Коми-пермяков научат финскому танцу. На два дня в Кудымкар приехали танцовщик, хореограф и профессор Алпо Аалтокоски, хореограф Йоханна Икола и продюсер Кай Артес. На базе Коми-Пермяцкого драмтеатра гости дадут мастер-класс финского традиционного бального танца и финского современного танца. Мероприятие пройдет по инициативе Министерства образования и культуры в Финляндии при поддержке Общества «Финляндия-Россия» совместно с посольством Финляндии в Москве. Напомним, что не так давно Посольство Финляндии в Москве при поддержке Коми-Пермяцкого драмтеатра организовало мастер-класс по созданию комиксов на коми-пермяцком языке. 


Опубликовано: 16.12.2016 в 09:36 в рубрике - Новости

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← Как две сестры открыли в заброшенной деревне музей

Коми-пермяки устроят флешмоб в валенках →

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