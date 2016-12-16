Коми-пермяков научат финскому танцу. На два дня в Кудымкар приехали танцовщик, хореограф и профессор Алпо Аалтокоски, хореограф Йоханна Икола и продюсер Кай Артес. На базе Коми-Пермяцкого драмтеатра гости дадут мастер-класс финского традиционного бального танца и финского современного танца. Мероприятие пройдет по инициативе Министерства образования и культуры в Финляндии при поддержке Общества «Финляндия-Россия» совместно с посольством Финляндии в Москве. Напомним, что не так давно Посольство Финляндии в Москве при поддержке Коми-Пермяцкого драмтеатра организовало мастер-класс по созданию комиксов на коми-пермяцком языке.