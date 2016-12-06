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Рыбаки спасли от мороза Лебедя Семёна

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лебедь

В Коми-Пермяцком округе в трескучий мороз рыбаки не смогли пройти мимо замерзающего лебедя. Его подобрали, обогрели и оставили в тепле до весны. 

Замерзающего лебедя добрые люди обнаружили в устье реки Шамакошерка. Пройти мимо не смогли. Так что на ночлег птица расположилась в бане у Максима Исаева. Из удобств - тепло и питье.

Максим Исаев: "Зерно приносили ему, подкормили. Конечно, лучше, чем на снегу. Ему здесь куда теплее было".

Максим Исаев вместе с отцом увидели птицу во время рыбалки. Лебедь сидел в воде рядом с берегом.

Александр Исаев: "Вот у него такая лунка была. Вот это берег, вот здесь край льда, и он в лунке лежал".

Увидев людей, птица стала убегать. Решили поймать и отогреть, ведь в морозы она бы просто не выжила. Однако лебедь без боя не сдался, во время спасательной операции поцарапал старшего члена семьи.

лебедь

Александр Исаев: "Подбежал и накрыл его бушлатом. Он еще царапнул мне руку. Смотрю, пар изо рта пошел, шипеть начал, лед растаял на клюве".

После того как посадили в сани и накрыли шубой, лебедь сопротивляться перестал. Спасенного решили назвать Семёном. Летом на это озеро прилетает целая стая лебедей. По непонятным причинам одна птица в более теплые края не улетела.

Чтобы узнать состояние здоровья лебедя, спасатели решили показать его специалистам. И новый дом птица нашла на мини-ферме в городе Кудымкаре.

Здесь Семён ютится с индюками, курами, утками, павлинами. Для лебедя выделили отдельный вольер, с домашними птицами не ужился. До сих пор к себе людей не подпускает - громко шипит, топает лапами и бьет крыльями. На осмотр пока никто не решился.

лебедь

Светлана Климова, преподаватель зоотехнических дисциплин Кудымкарского сельскохозяйственного техникума: "Он не подпускает к себе, либо у него какие-то проблемы со здоровьем, посмотреть мы тоже не можем".

Единственный, кого подпускает к себе лебедь, селезень Гоша, который большую часть времени проводит в вольере. Первое время Семён отказывался от еды, поэтому сотрудникам пришлось пойти на хитрости.

Светлана Климова, преподаватель зоотехнических дисциплин Кудымкарского сельскохозяйственного техникума: "В тазик делали мешанку, крошили картофель, капусту, морковь, кашки".

Лебедь Семён будет жить на мини-ферме до весны, а после его отпустят обратно на волю. За это время сотрудники техникума планируют обследовать птицу, чтобы понять, по какой причине он не смог улететь в теплые края.

Дмитрий Буланов


Опубликовано: 06.12.2016 в 14:41 в рубрике - Новости

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