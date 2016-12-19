Фанфары отгремели, спорткомплекс опустел

В селе Кочево в Коми-Пермяцком округе разгорается скандал вокруг местного спорткомплекса. Его торжественно открыли только в сентябре этого года, но, как выяснилось сейчас, права на это у местных властей не было. Поторопились отчитаться об успехах.

Чемпионка России по легкой атлетике Татьяна Чугайнова, как и другие жители села Кочёво, в тревоге. Новенький спортзал, который построили для школы, оказался под замком. Как ученикам, так и спортсменам заниматься негде.

Татьяна Чугайнова, чемпионка мира по легкой атлетике: "Наше мнение - заниматься нам негде, нам нужно это здание, хотя бы вот это".

А вот и само открытие. Фанфары, торжественная музыка, пожелания успехов и побед подрастающему поколению. Однако радость от долгожданного и единственного в районе спортзала люди испытывали недолго.

Александр Юркин, глава администрации Кочёвского муниципального района: "На полу стоит вода, это конденсат с потолка".

Сооружение сразу не справилось с погодными условиями - протекла крыша, сейчас на полу уже остатки луж, которые были по всему помещению. На потолке железные конструкции покрылись ржавчиной, на стенах видны подтеки.

Через три месяца после официального открытия спортзала в нем стоит ужасный запах сырости. По словам местных властей, здесь должным образом не работает вентиляция.

На строительство затратили 32 миллиона рублей из бюджета района. После открытия спортзал должен был оказаться в собственности школы. Днем планировали проводить занятия учащиеся, а вечером все желающие. Несмотря на то, что здание пустует, платить за отопление приходится за счёт школы.

По словам чиновников, открыло здание старое руководство района. Новый глава приступил к должностным обязанностям через 5 дней после того, как заработал спортзал. И как выяснилось, открытие было незаконным, ведь документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию здания, не оказалось. Зачем все-таки здание ввели в эксплуатацию, на этот вопрос у нынешних представителей районной власти ответа нет.

Александр Юркин, глава администрации Кочёвского муниципального района: "Создал комиссию, пошли в спортзал. В спортзале стояли лужи, вы наверно их видели, они в то время уже стояли. По стенам текла вода. Возникли вопросы, подрядчика в тот день не было. Поэтому я никакие документы не подписал".

Сейчас предстоит составить полный перечень строительных ошибок. Власти хотят заставить исправлять их подрядчика. Но местные жители считают, что неплохо бы провести комплексную экспертизу. Здание может оказаться непригодным полностью. Но в таком случае Кочево останется без спортзала совсем. Ведь в ближайшие 5 лет дополнительных денег на его строительство не будет.