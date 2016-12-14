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Земля по жребию

участок

Сегодня  в 15  часов в  актовом зале  администрации  Кудымкара состоится процедура жеребьевки земельных участков для многодетных семей. Регистрация участников начнется в 14-30. При себе иметь документ удостоверяющий личность. Список  участвующих  в  жеребьевке  можно  найти  на  сайте   города  Кудымкара.


Опубликовано: 14.12.2016 в 13:43 в рубрике - Новости

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