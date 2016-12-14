Земля по жребию

Сегодня в 15 часов в актовом зале администрации Кудымкара состоится процедура жеребьевки земельных участков для многодетных семей. Регистрация участников начнется в 14-30. При себе иметь документ удостоверяющий личность. Список участвующих в жеребьевке можно найти на сайте города Кудымкара.