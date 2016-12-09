Коми-пермяцкая медицина приказала долго жить...

Фельдшеры увольняются, скорые закрываются. Что-то неладное происходит с медициной в Коми-Пермяцком округе. Во всяком случае, люди здесь готовятся лечиться травами и искать знахарей. Серьезный сбой произошел в системе здравоохранения Коми округа. Закрылся очередной фельдшерско-акушерский пункт, и одновременно население целого района осталось без полноценной скорой помощи.

Жители деревни Порошево в тревоге – сегодня фельдшер местного ФАПа написал заявление об увольнении. Медика не устроила заработная плата, которую сократили до половины ставки.

Людмила Панова, житель д. Порошево: "Построили квартиру. Пожалуйста, приезжай фельдшер и работай. Кто приедет сюда работать из города на полставки?".

В сентябре здесь построили новое здание ФАПа. В нем есть жилье для сотрудника. Но из-за низкой заработной платы работать никто не хочет. Люди даже написали письмо с просьбой сохранить зарплату фельдшера, где подписались 80 человек. Результата никого.

А нынче снова плохая новость – в центральной районной больнице закрыли диспетчерское отделение.

Жительница районного центра, с Коса, Мария Пономарева возмущается: "Нам же нужна медицинская служба!"

По словам женщины, с увольнением диспетчера без скорой медицинской помощи окажется не только весь район, но и село Коса.

Мария Пономарева, житель с. Коса: "Куда мы будем обращаться? Кого вызывать? Кудымкар? Или Кочево? И так уже отправляют куда-то больных, а по дороге они концы дают".

Под сокращение попали 4 человека. По словам уже бывших сотрудниц, теперь на вызовы пациентов отвечает фельдшер скорой помощи, когда находится на месте. После вызова вся бригада уезжает, и отвечать на телефонные звонки некому.

К примеру, на данный момент бригада скорой помощи находится на вызове. В кабинете никого нет, соответственно, и звонки принимать некому.

Бьют в набат и сами фельдшеры – ведь на вызовы порой приходится ездить за 60 километров. Руководство больницы нашли выход из ситуации и поставили еще один телефон в терапевтическом отделении. Когда медсестры свободны, они будут принимать звонки от пациентов.

Мария Баяндина, фельдшер скорой помощи Косинской центральной районной больницы: "Но они ведь делают и уколы, и инъекции, смотрят за больными. Всегда ли успеют они взять телефон?".

В Министерстве здравоохранения пока от комментариев отказываются – специалист находится в отпуске. Разъяснят ситуацию только через неделю. Главный врач за кадром говорит, что содержать диспетчера просто экономически невыгодно, поэтому и упразднили. О сокращении ставки фельдшера в Порошево вообще не слышал. На камеру прокомментировать ситуацию отказался.

Увольнение диспетчерской службы, сокращение ставки фельдшера – это, по словам людей, только начало. Идут разговоры о том, что в ближайшее время будет уволен еще один фельдшер и двое врачей. И район окажется вообще без медицинской помощи.

Мария Пономарева, житель с. Коса: "Будем пить травы, а роды будет принимать бабка-повитуха!".