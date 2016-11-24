Майкор без воды

Проходить больше километра за водой с двумя семилитровыми ведрами для 70-летней пенсионерки в последнее время ежедневная забота. И это несмотря на то, что колонка находится в нескольких метрах от дома. Правда, она в нерабочем состоянии, половину поселка отключили от воды.

Глана Ткаченко, жительница поселка Майкор: «Конечно далеко, ты что думаешь! Так скользко еще, я ведь старуха, больная ещё».

Сейчас жители вынуждены ходить до колодцев, которых в селе осталось не так уж и много. Проблема в том, что насос в скважине забило илом, в итоге ни одна колонка не работает. По словам местных жителей, такая ситуция здесь уже 7 дней. За водой ходят в другую часть села.

На время отключения был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Прекратили работу детский сад и школа. Только нынче удалось восстановить подачу воды, правда, по словам жителей, в частном секторе и сейчас случаются перебои.

Вера Кошалева, жительница поселка Майкор: «Утром, вечером появляется вода. Сейчас начали маленько как- то подогревать что ли, я не знаю что они там делают. Но вода только на 2-3 часа включается".

По словам сотрудников местной администрации, к аварии были не готовы. О проблеме знали, но ремонт был запланирован только на будущий год. Поэтому не сразу смогли найти экспертов. Сейчас уверяют, что вода должна поступать без перебоев.

Маргарита Потапова, начальник отдела экономического развития Администрации Майкорского сельского поселения: «Авария устранена, и вода уже есть. Скважена очищена, и восстановлен насос".

А жители уверяют, что это не конец истории. Ведь водопроводная сеть находиться в ужасном состоянии. Не ремонтировали с прошлого века. Ежегодно в морозы вода замерзает и колонки становятся нерабочими.

"В зимнее время в морозы вообще нет воды. Приходят если колонку отогреют дак хорошо, не отогреют дак все - без воды жители!», - рассказывают жители Майкора.