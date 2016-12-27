В выставочном зале КДЦ открылась традиционная выставка «Новогодний калейдоскоп».

Кудымкарись КДЦ-лöн выставочнöй залын оссис традиционнöй виль годся выставка. Таво сэтчин лымбабаэзлöн бум. Снеговиккезöс мастеритiсö быдкоддезо.

«Новогодний калейдоскоп» нима традиционнöй выставка вылö участниккез вайисö уна быдкодь уджжез, кöднö керисö ас киэзöн. Ассиныс кужöммез мыччалiсö челядь и ыджыттэз.

Уджжез локтiсö Кудымкарись и Кудымкарскöй районiсь. Мастеритiсö челядь саддэзiсь воспитаниккез, велöтчан заведеннеэзiсь челядь, воскреснöй школаись велöтчиссез и попеченнетöг кольччöм челядьлöн центррезiсь пиэз.

Кыдз торйöтчöны выставкалöн организаторрез, идея сетны отирлö возможность мастеритны виль годся поделкаэз и игрушкаэз вежалун панытö, адззис челядь и ыджыттэз коласын ыджыт поддержка, и лоис КДЦ-лöн бур традицияöн. Видзöтiссезöс выставка вайöтiс восторгö. Номинациян «Самый эпатажный снеговик» лымбабаэз öксисö сымда, что бырис бы мыла лыддьыны. Öткаось и компанияэз, гöрдззöмöсь, лякöмöсь и эшö быднежа мастеритöм снеговиккез шогмисö бытшöмöсь и зэв ассямаöсь. Любуйтчыны нiйöн видзöтiссез вермисö дыр. Локтiссезлö гленитчис быдöс, мый вöлi керöм и рисуйтöм ас киэзöн. Этасянь виль годся настроенне только лэбис. Выставка «Новогодний калейдоскоп» пондас уджавны январь даскыкöт лунöдз, ыбöссэз осьтаöсь быдöнныс понда и сюрны сказкаö вермас кöть кин.