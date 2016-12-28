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В детских садах Кудымкара начались новогодние утренники

дед Мороз

Мероприятие началось с того, что детишкам нужно было пройти через различные испытания. После того, как все было пройдено,  к ним вышли Дед Мороз и Снегурочка. Их ребятишки очень ждали и были рады их появлению. По традиции они вместе зажгли ёлочку и водили вокруг нее хороводы. На новогоднем утреннике детишки играли в свои любимые игры и рассказывали Деду Морозу стихотворения.На этой неделе новогодние утренники пройдут во всех дошкольных учреждениях. Как говорят воспитатели, Дед Мороз заглянет в каждую группу и все детишки получат от него долгожданные подарки.

Челядь дынö локтiс виль годся гаж. «Ёлочка» нима челядь садын Дед Морозöс таво панталiсö повтöм солдаттэз да мöдiк бытшöм костюммеза нылочкаэз и зоночкаэз. Кыдз шуöны воспитателлез, сымда гаж челядьлö вайö дзир виль годся праздник. Татöн мечтаэз кокнита пырисö оланö. Вöлiсö козинэз, уна чöскыт торрез и радейтана сказкаэзiсь персонажжез. Виль годся утренник вылын пиэз кыдз и пыр орсiсö радейтана орсаннэзö и висьтасисö кывбуррез. Традиция сьöртi, челядь öтлаын Дед Морозкöт öзтiсö виль годся кöз да ветлöтiсö сы гöгöр хороводын.

Гажотчöм коста Дед Мороз козьналiс челядьлö козиннэз, кöсйис шоныт косйöммез и вöлi рад кывзыны паныта поздравленнеэз. Эта неделя вылын гажа виль годся праздниккез чулаласö карись быд челядь садын. Воспитаттеллез шуöны, мый Йыжоль Дед тэрмасьö пыравны быд группаö и оз вунöт некинöс.


Опубликовано: 28.12.2016 в 12:19 в рубрике - Новости

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