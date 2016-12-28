В Кудымкаре прошел фестиваль «Наша дружная семья»

Кудымкарын чулалiс «Наша дружная семья» фестиваль. Семейнöй вежалун вылын оксьывлiс карись не öтiк дас семья.

«Наша дружная семья» нима нима первöй городскöй фестиваль лоис челядь и нылöн аймам понда ыджыт праздникöн. Челядь козьналiсö маммезлö и паппезлö бытшöм музыкальнöй козиннэз. Шоныт концерт гленитчис быдöнныслö.

Мастер-классэз вылын участниккез уджалiсö активноя. Учöт челядь пешлiсö асьнысö берсяын. Здоровьеын ограниченнöй возможносттеза пиэз мыччалiсö сценическöй мастерство, декоративно-прикладнöй творчество сьöртi кужöммез, кулинарияын тöдöммез и уна мöдiкö. Ештiсö семьяэз быдлаын. Кинкö пондылiс велöтчыны шеф-поварсянь лöсьöтны сёян медчöскыт рецепттэз сьöртi. Вöлiсö желающöйез уджавны симöтöн и керны аймам понда козиннэз. Унаэз велöтчисö мастеритны сёйись и быдöнныслöн бура шогмис.

Öксьöмлiсь мог, öтлаöтны сэтшöм семьяэз, кытöн воспитывайтöны ограниченнöй возможносттеза пиэзöс, бергöтны семьяэзiсь проблемаэз и тöждöммез, шогмис судзöтны. Результатöн лоис сiя, что шудаэзöн и коланаэзöн, кыдз некöр, асьнысö чувствуйтiсö челядь.

Организаторрез думайтöны пыртны семейнöй фестиваль традиционнöй мероприятиеэзлöн лыдö. Этö ёна видзчисьöны быдöс семьяэз, кöдна гажöтчисö эттшöм вежалун вылын.