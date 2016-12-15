Как две сестры открыли в заброшенной деревне музей

Удивительная история под Кудымкаром. Две сестры собственными силами создали в деревне музей, а до этого была церковь.

Любовь Четина, жительница д. Синтамово: "Вот это каталка. Это коми-пермяки в старинные времена гладили белье".

Показывает экспонаты своего собственного музея Любовь Четина. Здесь собраны старинные предметы быта коми-пермяков. Правда, увидеть экспозицию можно только днем, в светлое время суток, ведь электричества нет. Музей располагается в заброшенной деревне.

Любовь Четина, жительница д. Синтамово: "Вы знаете, музеев таких уже очень мало осталось. Из-за этого и пошли собирать и собрали все что есть. Ходили по домам, но мы еще не все дома обошли. Еще будем собирать, собирать и собирать".

Все экспонаты собрали из близлежащих деревень. Просили у жителей отдать, что не жалко. Здесь можно увидеть традиционные ткацкие станки, прялки, утюги, одежду, инструменты для плетения лаптей, посуду. Сейчас поиск старинных вещей продолжается. Задача - создать дом-музей, который полностью отобразит быт и культуру родного народа.

Место для музея выбрано не случайно. Любовь Четина вместе с сестрой родились в деревне Синтамово, после в студенческие годы переехали жить в Украину. Вернулись три года назад и все время посвящают возрождению давно забытой деревни.

А в конце 2014 года в заброшенной деревне свои двери открыл храм, который сестры построили вместе с единомышленниками.

Об инициативе сестер узнали в соседних поселениях. Помощь стала поступать незамедлительно. Местные сделали сруб и помогли с заливкой фундамента. Иконы, свечи и другие предметы для внутреннего убранства прислали знакомые с Украины.

Нина Мотора, жительница д. Синтамово: "Все люди помогали, сестры двоюродные, все помогают. Всем миром".

На службу приходят жители из близлежащих деревень, также приезжают из Кудымкара. В основном это люди, которые ранее жили в этой деревне. На время службы привозят генератор, чтобы включить освещение.

Мария Головина и Нина Аркадьевна, жители поселка Самково: "Храм Божий всегда нужен был и будет нужен людям. И все наши синтамовские всегда сюда заходят".

На этом возрождение деревни не закончится. В будущем сестры планируют провести электричество и построить здесь гостиницу, но не для коммерческих целей. А для того, чтобы был ночлег у каждого, кто планирует побывать в забытой деревне.