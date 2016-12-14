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В музей - бесплатно!

музей

Коми-Пермяцкий  краеведческий  музей  имени  Субботина-Пермяка  14 декабря проводит  день бесплатного посещения музея для всех категорий граждан.  Для  желающих  побывать  в  музее  будут  предложены    экспозиции: «Сказки древней Пармы», «Коми-пермяцкий край с древнейших времен…», «Природа края», «Тайны Адова озера», новая виртуальная экспозиция «Путешествие в XIX век», а также можно  познакомиться с художественной выставкой Валентины Ракишевой, скульптора, члена Союза художников России  «ЧУДные воспоминания».  Свои  работы  представят  и участники творческой мастерской   Валентины  Ракишевой «КудымАрт».  


Опубликовано: 14.12.2016 в 13:48 в рубрике - Новости

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