В музей - бесплатно!

Коми-Пермяцкий краеведческий музей имени Субботина-Пермяка 14 декабря проводит день бесплатного посещения музея для всех категорий граждан. Для желающих побывать в музее будут предложены экспозиции: «Сказки древней Пармы», «Коми-пермяцкий край с древнейших времен…», «Природа края», «Тайны Адова озера», новая виртуальная экспозиция «Путешествие в XIX век», а также можно познакомиться с художественной выставкой Валентины Ракишевой, скульптора, члена Союза художников России «ЧУДные воспоминания». Свои работы представят и участники творческой мастерской Валентины Ракишевой «КудымАрт».