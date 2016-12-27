Жители села Архангельское засолили капусту для монастыря

Капуста для монастыря. Жители села Архангельское от мала до велика собрались в местном ДК на вечер засолки капусты. Как говорят местные жители, капуста в этом году уродилась хорошая, поэтому традицию совместной засолки нарушать не стали. Солили капусту в одну общую кадку. В процессе участие принимали не только женщины, но и мужчины и дети. В этот вечер для Обвинского монастыря под песни и пляски заготовили более двадцати банок капусты.

Архангельское посадын чулöтiсö капуста соласян рыт. Уна годдэз сьöрна олiссез солалоны капуста Обвинскöй женскöй монастырь понда. Таво, шуöны соласиссез, капуста шогмис бур, и традиция соласьны öтлаын нiя эз дзугö. Инькаэз, мужикпöлöс и челядь капуста солалiсö öтласа кöньöсö. Сiйö соласьöм вотодз заваритiсö верöсöн, сэк шуöны старожиллэз, солалöмыс оз тшык, а коньöс пыдöсö тэчисö капуста листтэз, нiйö пыр лыддьöны медчöскыта соласьöмöн.

Соласян рытö Архангельскоеын заптiсö монастырь понда не öтiк дас банка. Лöсьöтiсö капуста бур настроеннеöн, эд пыр баитлiсö, мый сьöкыт юрöн кутчисьны соласьны оз ков. Сьылöтiсö бур сёян песняэзöн, йöйктöтiсö йöктаннэзöн.

Удж помалöм бöрсянь шоччисисö быдöнныс öтласа пызан сайын. Эз адззисьö сэтшöммес, кинлö бы капуста эз ло сьöлöм сьöртi. Отир баитöны, мый эта доброыс нылöн некöр оз енды.