На главную - Новости

← Коми-пермяцкая медицина приказала долго жить...

Капремонт не ждет →

Диагноз «бешенство»: объявлена готовность №1

Смотреть

бешенство

Мороз гонит больных животных к человеческому жилью, и как следствие в Пермском крае может быть объявлен карантин по бешенству. Возможные очаги уже известны, здесь сейчас объявлена готовность номер один, в том числе к масштабной вакцинации людей. 

За своего рыжего кота Барсика сначала Иван Пономарев принял забравшуюся к нему на склад лису. Попытался выгнать зверя, в ответ хищник укусил мужчину за руку.

Иван Пономарёв, житель деревни Корчёвня: "Полено взял и стукнул, потом ногой по башке тоже. Все, умерла".

Дом Ивана Васильевича находится недалеко от леса, однако, лиса впервые забралась в жилую зону. Экспертиза показала, что животное болело бешенством. Пострадавший сейчас проходит курс лечения, а в деревне Корчёвня будет объявлен карантин.

Александр Вилесов, руководитель станции по борьбе с болезнями животных: "Мы сообщили службам соответствующим, где сейчас проводятся мероприятия. Карантин будет объявлен после выхода соответствующих документов".

Сейчас проводится вакцинация всех домашних животных, их нельзя вывозить за пределы населенного пункта или завозить. В ближайшем времени будет проведена дезинфекция в деревне Корчевня.

Кудымкар

 

А дикие звери, между тем, стали появляться и в столице округа. В Кудымкаре жители уже не раз замечают лису в самом центре города.

Есть видео, на котором видно, как лиса в утренние часы перемещается по центральным улицам. Скорее всего она случайно забралась в город и просто не может выбраться. Официальные службы, такие как полиция или Росохотнадзор, отказываются предпринимать какие-либо действия до того момента, пока зверь кого-либо не укусит. Пока советуют при встрече с лисой близко не подходить, лучше сразу звонить в ветеринарную клинику либо ЕДДС.

Между тем, люди уже не раз лицом к лицу сталкивались с диким зверем.

Алексей Быков, житель города Кудымкара: "Длинный хвост. Остановился посмотреть. Подошел - она не боится, совершенно не боится, к людям подходит. Видимо, голодная".

Не исключено, что и эта лиса так же болеет бешенством. Получается, что только после того как зверь кого-то покусает, у властей будут развязаны руки, и только тогда животное смогут отловить. Правда, в этот раз человеку может не повезти, а под удар может попасть как взрослый человек, так и ребенок.


Опубликовано: 12.12.2016 в 11:00 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Коми-пермяцкая медицина приказала долго жить...

«Выездная поликлиника» добралась до Кочево

Рыбаки спасли от мороза Лебедя Семёна

Охотники должны обеспечить животных солью и кормом

Пенсионерка выпустила сборник кроссвордов о коми-пермяках

Коми-пермяки выбрали лучшего пекаря

Осторожно: труднодоступная медицина

Майкор без воды

Выездная поликлиника: Узких специалистов ждут в глубинке

В Кудымкарском районе превышен эпидпорог по ОРВИ


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Коми-пермяцкая медицина приказала долго жить...

Капремонт не ждет →

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru