Диагноз «бешенство»: объявлена готовность №1

Мороз гонит больных животных к человеческому жилью, и как следствие в Пермском крае может быть объявлен карантин по бешенству. Возможные очаги уже известны, здесь сейчас объявлена готовность номер один, в том числе к масштабной вакцинации людей.

За своего рыжего кота Барсика сначала Иван Пономарев принял забравшуюся к нему на склад лису. Попытался выгнать зверя, в ответ хищник укусил мужчину за руку.

Иван Пономарёв, житель деревни Корчёвня: "Полено взял и стукнул, потом ногой по башке тоже. Все, умерла".

Дом Ивана Васильевича находится недалеко от леса, однако, лиса впервые забралась в жилую зону. Экспертиза показала, что животное болело бешенством. Пострадавший сейчас проходит курс лечения, а в деревне Корчёвня будет объявлен карантин.

Александр Вилесов, руководитель станции по борьбе с болезнями животных: "Мы сообщили службам соответствующим, где сейчас проводятся мероприятия. Карантин будет объявлен после выхода соответствующих документов".

Сейчас проводится вакцинация всех домашних животных, их нельзя вывозить за пределы населенного пункта или завозить. В ближайшем времени будет проведена дезинфекция в деревне Корчевня.

А дикие звери, между тем, стали появляться и в столице округа. В Кудымкаре жители уже не раз замечают лису в самом центре города.

Есть видео, на котором видно, как лиса в утренние часы перемещается по центральным улицам. Скорее всего она случайно забралась в город и просто не может выбраться. Официальные службы, такие как полиция или Росохотнадзор, отказываются предпринимать какие-либо действия до того момента, пока зверь кого-либо не укусит. Пока советуют при встрече с лисой близко не подходить, лучше сразу звонить в ветеринарную клинику либо ЕДДС.

Между тем, люди уже не раз лицом к лицу сталкивались с диким зверем.

Алексей Быков, житель города Кудымкара: "Длинный хвост. Остановился посмотреть. Подошел - она не боится, совершенно не боится, к людям подходит. Видимо, голодная".

Не исключено, что и эта лиса так же болеет бешенством. Получается, что только после того как зверь кого-то покусает, у властей будут развязаны руки, и только тогда животное смогут отловить. Правда, в этот раз человеку может не повезти, а под удар может попасть как взрослый человек, так и ребенок.