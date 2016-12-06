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Охотники должны обеспечить животных солью и кормом

охотник

Прокуратура обнаружила нарушения в Кочевском охотничьем хозяйстве. В хозяйстве не хватает солонцов, специальных мест с солью для зайцев-русаков. Не оборудованы кормовые поля для кабанов, медведей, боровой дичи. А те поля и солонцы, что созданы, по документам не имеют привязки к точному месту и не соответствуют нормативам. Также не хватает указателей на границах охотничьих угодий. По мнению краевой прокуратуры, в Кочевском хозяйстве были нарушены Федеральные законы «О животном мире» и «Об охоте и сохранении ресурсов». Выяснилось, что хозяйство передано во временное пользование Коми-Пермяцкому союзу охотников и рыбаков. Главе союза вынесено представление. Охотники должны исправить нарушения и обеспечить животных солью и кормом.


Опубликовано: 06.12.2016 в 10:12 в рубрике - Новости

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