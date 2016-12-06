Охотники должны обеспечить животных солью и кормом
Прокуратура обнаружила нарушения в Кочевском охотничьем хозяйстве. В хозяйстве не хватает солонцов, специальных мест с солью для зайцев-русаков. Не оборудованы кормовые поля для кабанов, медведей, боровой дичи. А те поля и солонцы, что созданы, по документам не имеют привязки к точному месту и не соответствуют нормативам. Также не хватает указателей на границах охотничьих угодий. По мнению краевой прокуратуры, в Кочевском хозяйстве были нарушены Федеральные законы «О животном мире» и «Об охоте и сохранении ресурсов». Выяснилось, что хозяйство передано во временное пользование Коми-Пермяцкому союзу охотников и рыбаков. Главе союза вынесено представление. Охотники должны исправить нарушения и обеспечить животных солью и кормом.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Пенсионерка выпустила сборник кроссвордов о коми-пермяках
Коми-пермяки выбрали лучшего пекаря
Осторожно: труднодоступная медицина
Майкор без воды
Выездная поликлиника: Узких специалистов ждут в глубинке
В Кудымкарском районе превышен эпидпорог по ОРВИ
Как хорошо уметь писать
В Кудымкаре открылся мини-зоопарк
Шило на мыло...
Культуре быть!
Добавить комментарий: