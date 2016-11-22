В Кудымкаре открылся мини-зоопарк. Идея его создания на базе агротехнического техникума появилась после того, как им на юбилей подарили декоративного кролика. Теперь здесь живут и птицы, и кролики, и другие животные.

Живет здесь и французский баран. За всеми питомцами в зоопарке ухаживают сами учащиеся.

Знания, полученные на лекциях, они применяют на практике. Учащиеся вместе с преподавателями создали для животных комфортные условия. Нравится здесь и ребятишкам, которые стали частыми гостями зоопарка. Они приходят сюда, чтоб посмотреть на животных.

Детишки не только любуются домашними животными, общаются с ними, но и узнают для себя много нового.

В зоопарке есть на что посмотреть. Здесь большой дружной семьей живут кремовые и голубые цесарки, павлины, курицы, новозеландские и другие декоративные кролики. В планах техникума расширить свой зоопарк.

Рады будут здесь и подаренным животным. Проект, реализованный в агротехническом техникуме, пришелся по душе и жителям города. Здесь всегда рады гостям, да и плата символическая, всего десять рублей, которые тратятся на корм для питомцев.

Коми-Пермяцкöй агротехническöй техникумын оссис быльнöй зоопарк. А быдöс сысянь, что кольöм воö, техникумлöн юбилейö козьналiсö декоративнöй кроликöс.

Агротехническöй техникумын осьтöм зоопаркын олöны быдкодь бытшöм породаа кайез и кроликкез. Олö эстöн и французскöй баран. Дозирайтöны питомеццесö асьныс техникумись велöтчиссез.

Занятиеэз вылiсь теория татöн вуджö практикаö. Питомеццез понда условиеэз лöсьöтiсö преподавателлез и студенттэз. Нiя комфортнöйöсь быдöнныс понда, нельки учöт пиэзлö, кöдна татöн бöрья месяццезö öддьöн часто, быдöс гленитчö. Учöт гöссез не только любуйтчöны гортподаöн, но и велöтöны да тöдöны агротехническöй техникумлöн зоопаркын уна вильсö.

Ассяма олiссезöн зоопарк богат. Кремовöй и голубöй цесаркаэз, басöк павлиннэз, курöггез и гöрд новозеландскöй да мöдiк декоративнöй кроликкез олöны шоныт бур керкуын öтiк ёрта семьяын.