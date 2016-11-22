Шило на мыло...

Сотрудников Белоевского ДК из одного аварийного здания переселили в бывшее здание детского сада, которое так же является аварийным.

Посадын культура пондiс жагвыв кусны. Белоевоись культуралöн керку öнöдз аварийнöй состояннеын. Кöсйöммез вöлiсö, но виль зданне сэтчин сiдз эз и строитö. Öнi поселеннелöн культурнöй олан, туйö шуны, абу.

Мукöдлаöттяс дорöмось ни öшыннэз и ыбöссэз, аварийность вылö татöн мыччалö быдöс. Гöгöртны кö зданнесö, то причинаэз, кöдна увья пöдналiсö, сразу тыдалöны. Öнi быдöс, мый вöлi татöн, и нiя, кин эстöн уджалiсö, вуджисö шоггезöн тырöм мöдiк зданнеö. Эта керкуын одзжык вöлiсö детскöй садлöн ясельнöй группаэз. Öнi мунö ремонт и асьныс жö культура керкуись уджалiссез старайтчöны лöсьöтны жыррез населеннелöн досуг и шоччöт чулöтöм понда.

Матын виль год, а репетицияэз öнöдз эз пондöтчö. Быдöс планнэсö дзугис переезд. Условиеэз лöсьöтчыны мероприятиеэз да концертттэз кежö Белоевоын абу. Клубись уджалiссез öнöдз оз тöдö, кытшöм праздник н1я вермасö лöсьöтны, кöр нiйö быдöннысö йöртiсö эттшöм жырö.

Аркмöм ситуация поселеннеын тöждöтö быдöннысö. Тöдса детскöй коллективвез, Белоевöись тöдчана квнщиккез и зэв вылына ни поспу вылö кайöм фольклорнöй и хоровöй коллетиввез достойнöйöсь нач мöдiкö. Пессьöны эта понда нiя уна годдэз, но отсöт некин оз сет.

Местнöй и районнöй администрация паськöтöны киэзöн. Кöсйöммез и планнэз виль культура керку сьöртi вöлiсö, но пыртны нiйö оланö оз шогмы.

Проектын вöлi кык этажа виль зданне, дон кöдалöн 120 миллион руб. Öнi быдöс документтэз коробкаэзын и вештöмöсь ни ыл1сь джадж вылö. Реализуйтны эттшöм дона проект некин оз понды, районын сэтшöм финанссэз абу.