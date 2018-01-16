Вести Кудымкар 16.01.2018
Выпуск от 16 января 2018 года.
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Выпуск от 16 января 2018 года.
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Жители Кудымкара готовятся отметить Крещение
Смертельное ДТП: депутату грозит до 5 лет тюрьмы
Коми-пермяков приглашают на Васильев вечер
Святки - время узнать свою судьбу
Новогодний марафон в Кудымкаре
Пожары: новогодняя статистика шокирует
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