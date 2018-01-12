Вечная стройка

История двух школ в Сейве с окончанием школьных каникул получила неожиданное продолжение. Первое – каникулы здесь решено продолжить. Причина – старое школьное здание больше работать не может. Но вместо того, чтобы закончить стройку новой школы, будут достраивать старую. Почему?

По урокам и одноклассникам за новогодние каникулы пятиклассник Саша успел соскучиться. Собрал ранец, готов был к учебе. Однако по решению суда школу в поселке Сейва закрыли, а каникулы продлили на 20 дней.

В поселке сразу два здания школы. Теперь они оба закрыты. В одном учиться нельзя, потому что оно не достроенное, а другое аварийное.

Были выявлены нарушения в организации водоснабжения и канализации. По решению суда школа закрыта. Администрации Гайнского района должна устранить нарушения в 20-дневный срок.

Об этом гайнские власти знали. Предупреждения приходили ежегодно, но чиновники все проигнорировали. Надеялись, что после 10 лет строительства смогут открыть новое здание школы.

Как вспоминают местные жители, у властей Гайнского района 10 лет назад был выбор – достраивать старое здание школы либо строить новое. Тогда они выбрали строить новое. В итоге ни одно из зданий не работает нормально.

В Гайнской администрации в разгар рабочего дня найти главу не удается. Секретарь говорит о том, что он на месте, но крайне занят. Когда освободится, неизвестно никому.

Так как глава спрятался от съемочной бригады, редакция «Вестей» отправила письменный запрос, на который чиновник обязан ответить. Пока о дальнейших действиях властей рассказывает директор Сейвинской школы. На собрании решили, что все-таки придется доделывать старую школу. О сроках сдачи новой никто не знает.

Роман Майсов, и.о. директора Сейвинской СОШ: "Будем составлять смету о проведении сюда водопровода и канализации".

Людям только в прошлом году обещали открыть новую школу 4 раза. Заканчивалось все каждый раз скандалами. А ведь на ее строительство потратили более ста миллионов. Теперь еще и в старое здание деньги вкладывать будут, где, видимо, детям и придется учиться еще долгое время.