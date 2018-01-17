



В научно-краеведческой библиотеке Коми-Пермяцкого краеведческого музея им. П.И. Субботина-Пермяка работает книжная выставка «Прикоснись сердцем к театру…», посвященная Коми-Пермяцкому национальному драматическому театру и 150-летию Максима Горького. На выставке представлены книги, брошюры, программки и буклеты спектаклей, поставленных по произведениям Горького на сцене театра в Кудымкаре. Отметим, что имя Максима Горького Коми-Пермяцкий драматический театр носит с 1935 года. В разные годы на коми-пермяцкой сцене ставились спектакли по его пьесам «Васса Железнова», «На дне», «Егор Булычов», «Мещане», «Последние», «Зыковы», «Старик». Самым заметным событием в истории театра стал спектакль «Васса Железнова» в постановке Владимира Гуляева. За эту работу Владимир Гуляев и исполнительница главной роли Анна Котельникова были отмечены дипломами на Всероссийском фестивале драматических театров, посвященном 100-летию М. Горького.