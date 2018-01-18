Приняла мошенника за сына
Жительница Кудымкарского района приняла мошенника за сына и отдала ему свои сбережения. В межмуниципальный отдел МВД России «Кудымкарский» обратилась 57-летняя жительница деревни Заполье, которая рассказала, что несколько часов назад ей позвонили. Мужчина представился ее сыном, сказал, что у него проблемы и попросил дать ему 30 тысяч рублей для оплаты услуг адвоката. При этом он сказал, что отправит за деньгами своего приятеля. Через некоторое время приехал мужчина, которому она отдала деньги и только тогда перезвонила своему сыну. Оказалось, что у сына все в порядке, он ей не звонил и деньги не просил.
По «горячим следам» полиция задержала подозреваемого, это нигде не работающий, ранее судимый 31-летний житель Кудымкара. Возбуждено уголовное дело. Гражданам настоятельно рекомендуют соблюдать элементарные правила личной безопасности, которые помогут уберечь им сбережения от преступных посягательств.
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