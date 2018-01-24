Стефания Надымова показала лучший результат
Стефания Надымова из Кудымкара выиграла первый в истории этап Континентального Кубка по лыжному двоеборью среди женщин. Соревнования проходили в норвежском городе Рена. Спортсменки соревновались на трамплине H7 111 м и бежали гонку Гундерсена 5 км. Россиянка показала лучший результат - 16:26.9, на второй позиции оказалась японка Айане Миядзаки, «бронзу» взяла немка Дженни Новак. Финал Континентального кубка пройдет 10-11 марта в Нижнем Тагиле. Напомним, в сентябре этого года Стефания Надымова стала чемпионкой России по лыжному двоеборью.
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