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← Вести Кудымкар 23.01.2018

Стефания Надымова показала лучший результат

   Стефания Надымова

Стефания Надымова из Кудымкара выиграла первый в истории этап Континентального Кубка по лыжному двоеборью среди женщин. Соревнования проходили в норвежском городе Рена. Спортсменки соревновались на трамплине H7 111 м и бежали гонку Гундерсена 5 км.  Россиянка показала лучший результат - 16:26.9, на второй позиции оказалась японка Айане Миядзаки, «бронзу» взяла немка Дженни Новак. Финал Континентального кубка пройдет 10-11 марта в Нижнем Тагиле. Напомним, в сентябре этого года Стефания Надымова стала чемпионкой России по лыжному двоеборью.  


Опубликовано: 24.01.2018 в 11:44 в рубрике - Новости

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