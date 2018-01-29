Стефания Надымова выиграла Континентальный кубок по лыжному двоеборью
Стефания Надымова стала первой в истории победительницей Континентального кубка по лыжному двоеборью среди женщин. В программу стартов в норвежской Рене включили прыжки с трамплина HS 111 метров и лыжную гонку Гундерсена 5 километров. За победу боролись представительницы Норвегии, Германии, Италии, Чехии, России, Японии и США. "Золотым" стал первый день. 23-летняя россиянка совершила самый далекий прыжок - на 104,5 м. И завоевала «серебро» во второй день. С успешным выступлением землячку и ее тренера Дениса Тишагина поздравил министр спорта Пермского края Олег Глызин.
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