Стефания Надымова выиграла Континентальный кубок по лыжному двоеборью

Стефания Надымова стала первой в истории победительницей Континентального кубка по лыжному двоеборью среди женщин. В программу стартов в норвежской Рене включили прыжки с трамплина HS 111 метров и лыжную гонку Гундерсена 5 километров. За победу боролись представительницы Норвегии, Германии, Италии, Чехии, России, Японии и США. "Золотым" стал первый день. 23-летняя россиянка совершила самый далекий прыжок - на 104,5 м. И завоевала «серебро» во второй день. С успешным выступлением землячку и ее тренера Дениса Тишагина поздравил министр спорта Пермского края Олег Глызин.