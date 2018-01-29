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В Коми-Пермяцком округе открыли первую часовню-купель

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часовня

В одной из деревень Юсьвинского района построили первую в Коми-Пермяцком округе часовню-купель. По средам и пятницам в часовне уже читают акафисты, а во время больших праздников будут проводиться службы. 

Недалеко от Чинагорта в маленькой деревушке Кубени впервые появилось место, куда любой желающий может прийти помолиться и поставить свечки. Здесь была построена и открыта часовня-купель в честь Казанской Божьей Матери.

Уборку территории, сбор и вывоз мусора жители делали сообща, так же они очистили и привели в порядок ключ. 

Жители Кубени благодарны инициаторам, выступившим с идеей строительства часовни, о которой старожилы могли только мечтать. 

Ключ, который здесь протекал, облагородили, установили отдельную конструкцию. Внутри часовни образовали безопасную и удобную купальню.

Неподалеку от часовни Александр Селин планирует выкопать пруд, обустроить и сделать место купели еще лучше. Это по его инициативе, а также благодаря поселенческой администрации, спонсорам и жителям Кубени в округе появилась первая часовня-купель. Часовня открыта для всех. Прийти сюда помолиться и умыться святой водой теперь может любой желающий.

 

 


Опубликовано: 29.01.2018 в 14:58 в рубрике - Новости

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← Стефания Надымова выиграла Континентальный кубок по лыжному двоеборью

Вести Кудымкар 29.01.2018 →

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