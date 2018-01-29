Вести Кудымкар 29.01.2018
Выпуск 29 января 2018 года.
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Выпуск 29 января 2018 года.
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В Коми-Пермяцком округе открыли первую часовню-купель
Стефания Надымова выиграла Континентальный кубок по лыжному двоеборью
Жительница Кудымкара получила президентский грант
Стефания Надымова показала лучший результат
Жители Кудымкара готовятся отметить Крещение
Смертельное ДТП: депутату грозит до 5 лет тюрьмы
Коми-пермяков приглашают на Васильев вечер
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В Коми-Пермяцком округе открыли первую часовню-купель
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Жительница Кудымкара получила президентский грант
Вести Кудымкар 24.01.2018
Стефания Надымова показала лучший результат
Вести Кудымкар 23.01.2018
Вести. Кудымкар 22.01.2018
Вести Кудымкар 19.01.2018
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