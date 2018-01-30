Лыжное двоеборье: Ликвидирована дискриминация по половому признаку
Стефания Надымова стала первой в истории победительницей Континентального кубка по лыжному двоеборью среди женщин.
Ликвидировали дискриминацию по половому признаку. Дольше других зимних дисциплин, в лыжном двоеборье в масштабах ФИС соревновались только мужчины. Пробой пера среди женщин в этом году стал Континентальный Кубок в норвежской Рене.
Денис Тишагин, тренер Стефании Надымовой, участник Олимпийских игр в Нагано: "Выезд на этот Кубок внушал и надежды, и опасения. Потому что мы не знали, кто будет там, кого привезут. В каком состоянии находится лыжное двоеборье в мире. Но после двух первых прыжков пробных, картина начала понемногу проясняться. И задача в принципе в голове сформировалась, что мы можем быть первыми".
В программу стартов включили прыжки с трамплина высотой 111 метров и лыжную гонку Гундерсена в 5 километров. За победу боролись по две представительницы из семи стран, включая Японию и США.
В первый день упорная борьба развернулась между 23-летней Стефанией Надымовой и японкой Аяне Миязаки. Россиянка оказалась лучшей на трамплине, совершив самый далёкий прыжок дня на 104,5 м. И завоевала «серебро» во второй день. А вот по итогам прошедшего этапа Стефания пока лидер.
Подготовка к финалу Континентального кубка не форсируется. Сейчас Стефания отправляется за отечественным кубковым трофеем в Нижний Тагил, по итогам которого станет известно, где пройдут сборы. Очная битва с японской соперницей в рамках финала Континентального турнира состоится 10 и 11 марта в Нижнем Тагиле.
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