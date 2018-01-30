На главную - Новости

← Лыжное двоеборье: Ликвидирована дискриминация по половому признаку

Вести Кудымкар 30.01.2018

Смотреть

Вести Кудымкар

Выпуск 30 января 2018 года.


Опубликовано: 30.01.2018 в 17:55 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Лыжное двоеборье: Ликвидирована дискриминация по половому признаку

Вести Кудымкар 29.01.2018

В Коми-Пермяцком округе открыли первую часовню-купель

Стефания Надымова выиграла Континентальный кубок по лыжному двоеборью

Вести Кудымкар 26.01.2018

Вести Кудымкар 25.01.2018

Жительница Кудымкара получила президентский грант

Вести Кудымкар 24.01.2018

Стефания Надымова показала лучший результат

Вести Кудымкар 23.01.2018


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Лыжное двоеборье: Ликвидирована дискриминация по половому признаку

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru