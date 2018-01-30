Вести Кудымкар 30.01.2018
Выпуск 30 января 2018 года.
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Выпуск 30 января 2018 года.
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Лыжное двоеборье: Ликвидирована дискриминация по половому признаку
В Коми-Пермяцком округе открыли первую часовню-купель
Стефания Надымова выиграла Континентальный кубок по лыжному двоеборью
Жительница Кудымкара получила президентский грант
Стефания Надымова показала лучший результат
Жители Кудымкара готовятся отметить Крещение
Смертельное ДТП: депутату грозит до 5 лет тюрьмы
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Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Лыжное двоеборье: Ликвидирована дискриминация по половому признаку
Вести Кудымкар 29.01.2018
В Коми-Пермяцком округе открыли первую часовню-купель
Стефания Надымова выиграла Континентальный кубок по лыжному двоеборью
Вести Кудымкар 26.01.2018
Вести Кудымкар 25.01.2018
Жительница Кудымкара получила президентский грант
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Стефания Надымова показала лучший результат
Вести Кудымкар 23.01.2018
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