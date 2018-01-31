Дети Сейвы вернулись в старую школу

Школьники поселка Сейва Гайнского района Коми-Пермяцкого округа приступили к занятиям. Новогодние каникулы для них были продлены, так как здание школы закрыли по решению суда из-за ненадлежащего водоснабжения и водоотведения. Властям района удалось ликвидировать нарушения, и учебное заведение вновь открыли. Об этом «Вестям» по телефону сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. Он находится в двухдневной поездке по северу Коми-Пермяцкого округа, и побывал в Сейве. Напомним, в поселке уже много лет строят здание новой школы, но из-за многочисленных нарушений ее до сих пор не ввели в строй. Дети пока занимаются в ветхом деревянном здании. Что касается судьбы нового, то вот что по телефону сообщил прикамский омбудсмен.

Павел Миков, уполномоченный по правам человека в Пермском крае: "Сегодня я могу отметить, что Сейвинская школа готова на 96%. В настоящее время вносятся изменения в проектно-сметную документацию. Поскольку с начала строительства – с 2009 года – за 8 лет произошло много изменений в требованиях к образовательным учреждениям. Второе – в настоящее время Госстройнадзор начинает работу по экспертизе построенного здания. Третье – по поручению губернатора Максима Решетникова правительством края изысканы средства для завершения строительства и приведение в соответствии с новыми нормами здания этой школы. При всех благоприятных условиях два-три месяца, и школу возможно будет открывать. Все необходимое оборудование для школьников закуплено, полностью оборудована кухня, столовая. Прогнозы к открытию этого здания более чем оптимистичные".