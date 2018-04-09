Ремонт дорог: установлен ущерб в 1,7 млн рублей

Уголовное дело в отношении начальника управления капитального строительства администрации Кудымкара Михаила Старкова передали в суд. По данным следователей на 18 городских улицах из 32 тысяч квадратных метров дороги отремонтировали только 26 тысяч. Как выяснилось подрядчик сэкономил на щебне и заузил ремонтируемые улицы. Но несмотря на это чиновники работы приняли и оплатили их в полном объеме. Михаилу Старку предъявлено обвинение по статье халатность. Ему грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей, либо обязательные работы до 360 часов.

Руслан Саитов, старший следователь Кудымкарского следственного отдела СУ СК по Пермскому краю: "Производился обыск в администрации Кудымкара, где была изъята документация, касаемая этого муниципального контракта. В данном случае можно говорить, что мы усомнились в том, что какие-то работы вообще проводились. Была проведена экспертиза, был установлен ущерб более 1,7 млн рублей".