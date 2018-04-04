День коми-пермяцкого языка отметили широко
В Кудымкаре подвели итоги итоги мероприятий, посвящённых Дню коми-пермяцкого языка. Впервые за последние годы состоялись Дни коми-пермяцкой культуры в Афанасьевском районе Кировской области и Республике Коми. В эти регионы выезжали представительные делегации в составе творческих коллективов, мастеров ДПИ, писателей, художников, актеров и других деятелей национальной культуры. В ходе мастер-классов, семинаров, круглых столов, концертов они достойно представили в соседних регионах коми-пермяцкую культуру.
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