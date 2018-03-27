Вести Кудымкар 27.03.2018
Выпуск 27 марта 2018 года.
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Выпуск 27 марта 2018 года.
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День коми-пермяцкого языка отметили широко
В Кудымкаре закрыли здание районной больницы
Косинцы возвращают к жизни народный костюм
Сияющие узоры коми-пермяцкой набойки
В Кудымкаре осудили «черного лесоруба»
Репетиция паводка: Улицы Кудымкара затопило
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В Кудымкаре осудили «черного лесоруба»
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