На главную - Новости

← Вести Кудымкар 20.03.2018

Сияющие узоры коми-пермяцкой набойки

набойка

В 2018 году Коми-Пермяцкий этнокультурный центр начнёт реализацию проекта «Сияющие узоры коми-пермяцкой набойки», который выиграл грант федеральной целевой программы «Культура России».  Проект направлен на реконструкцию забытой и утерянной технологии по аутентичному крашению льна, орнаментированию коми-пермяцкого костюма и реконструкции женского коми-пермяцкого сарафана (дубаса). Также в рамках проекта будет создана коллекция женских традиционных сарафанов,  проведены обучающие мастер-классы по крашению льна и ткачеству. Финалом проекта станет праздник «Льняное разноцветье». Кроме того, в  этнокультурном центре будут реализованы 2 проекта-победителя  2018 года. Первый из них - итерактивный театр для детей младшего возраста «БурМОРТинО». Он станет новой площадкой для организации досуга малышей в возрасте от 1 до 5 лет. Ещё один победитель - Творческая кинолаборатория «CineMaa. Кино в глубинке». Проект представляет собой цикл просветительских мероприятий направленных на создание мультфильмов в  округе,  а также создание других творческих продуктов в этой сфере. В рамках мероприятий будут организованы творческие встречи с кинорежиссерами, критиками, историками кино, просмотры документальных фильмов.


Опубликовано: 21.03.2018 в 15:43 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Вести Кудымкар 20.03.2018

Вести Кудымкар 19.03.2018

В Кудымкаре осудили «черного лесоруба»

Вести Кудымкар 16.03.2018

Вести Кудымкар 15.03.2018

Репетиция паводка: Улицы Кудымкара затопило

Вести Кудымкар 14.03.2018

В музей - бесплатно!

«Заезд-2018»: до финиша добрались не все

Инвалиду I группы помогла прокуратура


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Вести Кудымкар 20.03.2018

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru