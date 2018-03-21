В 2018 году Коми-Пермяцкий этнокультурный центр начнёт реализацию проекта «Сияющие узоры коми-пермяцкой набойки», который выиграл грант федеральной целевой программы «Культура России». Проект направлен на реконструкцию забытой и утерянной технологии по аутентичному крашению льна, орнаментированию коми-пермяцкого костюма и реконструкции женского коми-пермяцкого сарафана (дубаса). Также в рамках проекта будет создана коллекция женских традиционных сарафанов, проведены обучающие мастер-классы по крашению льна и ткачеству. Финалом проекта станет праздник «Льняное разноцветье». Кроме того, в этнокультурном центре будут реализованы 2 проекта-победителя 2018 года. Первый из них - итерактивный театр для детей младшего возраста «БурМОРТинО». Он станет новой площадкой для организации досуга малышей в возрасте от 1 до 5 лет. Ещё один победитель - Творческая кинолаборатория «CineMaa. Кино в глубинке». Проект представляет собой цикл просветительских мероприятий направленных на создание мультфильмов в округе, а также создание других творческих продуктов в этой сфере. В рамках мероприятий будут организованы творческие встречи с кинорежиссерами, критиками, историками кино, просмотры документальных фильмов.