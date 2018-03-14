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«Заезд-2018»: до финиша добрались не все

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В Кудымкаре местные Кулибины из автомастерских провели свой главный слет в году. Чтобы узнать, чья машина быстрее. Их невзрачные на вид болиды обрели шанс увидеть мир, ведь на обычных дорогах их не встретишь. 

гонки


Опубликовано: 14.03.2018 в 14:14 в рубрике - Новости

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