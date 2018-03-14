В музей - бесплатно!

Коми-Пермяцкий краеведческий музей имени Субботина Пермяка сегодня проводит день свободного посещения музея для всех категорий граждан. Желающих приглашают посетить экспозиции «Сказки древней Пармы», «Коми-Пермяцкий край с древнейших времен…», «Природа края», «Тайны Адова озера», «Путешествие в XIX век», а также познакомиться с выставками «Секреты набивного искусства» и «Древний мир в твоих руках».