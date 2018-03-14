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← «Заезд-2018»: до финиша добрались не все

В музей - бесплатно!

МУЗЕЙ

Коми-Пермяцкий краеведческий  музей  имени  Субботина  Пермяка сегодня проводит   день свободного посещения музея для всех категорий граждан. Желающих приглашают посетить экспозиции «Сказки древней Пармы», «Коми-Пермяцкий край с древнейших времен…», «Природа края», «Тайны Адова озера», «Путешествие в XIX век», а также познакомиться с выставками «Секреты набивного искусства» и «Древний мир в твоих руках».


Опубликовано: 14.03.2018 в 16:24 в рубрике - Новости

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