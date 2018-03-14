Вести Кудымкар 14.03.2018
Выпуск 14 марта 2018 года.
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Выпуск 14 марта 2018 года.
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День коми-пермяцкого языка отметили широко
В Кудымкаре закрыли здание районной больницы
Косинцы возвращают к жизни народный костюм
Сияющие узоры коми-пермяцкой набойки
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