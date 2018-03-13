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← Вести Кудымкар 12.03.2018

Знак «ГТО» на груди у него

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ГТО

Второй этап краевого фестиваля ГТО состоялся в минувшие выходные в Кудымкаре. Соревновались команды со всего региона. Пройти нужно было 6 испытаний.

В первый день среди испытаний были подтягивание, отжимание, рывок гири, упражнения на гибкость и стрельба. На второй день - лыжные гонки.

Норму ГТО сдают 26 команд. Это более 250 человек со всего Пермского края. Главная задача - быстрее, выше, сильнее и точнее.

гто

В это же время в Кудымкарском педагогическом колледже для всех желающих работала специальная площадка, где более 100 человек приняли участие в выполнении испытаний комплекса ГТО. Для каждого возраста свои нормативы. К примеру, чтобы получить золотой знак, молодым людям нужно подтянутся не меньше 15 раз, а девушкам отжаться не менее 17 раз.

По итогам соревнований победителем стала команда Соликамска. На втором месте - Чайковский муниципальный район, замкнул тройку сильнейших - Очёрский район.

гто

Виктор Рычков, глава Коми-Пермяцкого округа - Министр Пермского края: "Посредством проведения таких фестивалей мы привлекаем внимание общественности к этому комплексу и надеемся, что подобные праздники будут способствовать расширению географии комплекса ГТО на территории Пермского края".

Определены победители и в личном первенстве. Лучшие награждены медалями и кубками. Многие из них захотят улучшить свой результат уже в ближайшее время в центрах тестирования ГТО.


Опубликовано: 13.03.2018 в 15:23 в рубрике - Новости

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