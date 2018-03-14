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Инвалиду I группы помогла прокуратура

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пенсионер

В Коми-Пермяцком округе Юсьвинская прокуратура отстояла права инвалида первой группы. 70-летний пенсионер в течение двух месяцев добирался до больницы за 50 километров до Кудымкара. С мая 2017 года по заключению медкомиссии Леонид Боталов нуждается в гемодиализе. В последнее время на жизненно важные процедуры мужчина ходил пешком, после садился на автобус. Раньше пациента возила машина Юсьвинской больницы. Через какое-то время медики в услуге отказали, объяснив тем, что попросту нет денег. По требованию прокуратуры, суд обязал больницу обеспечить доставку пациента к месту процедуры и обратно.

Леонид Боталов, инвалид 1 группы: "Первый день сегодня, только забрали с дому и привезли. И то только, когда дорога хорошая. Вот скоро совсем дороги не будет, нужно дорогу снимать, а не меня. Колеи вот такие, не знаю, как будут возить потом".


Опубликовано: 14.03.2018 в 11:50 в рубрике - Новости

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← Вести Кудымкар 13.03.2018

«Заезд-2018»: до финиша добрались не все →

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