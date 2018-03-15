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← Вести Кудымкар 14.03.2018

Репетиция паводка: Улицы Кудымкара затопило

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реки

В Кудымкаре по улицам бежали  настоящие реки. Виной  всему коммунальная авария. На месте происшествия в течение дня работали аварийные службы.

Воды нет во всем доме по улице Лихачева 47, сетует пенсионерка Лидия Кудымова. Запасов сделать не успели, поэтому теперь придется идти за водой в магазин. Как оказалось, воду в пятиэтажном доме не отключали, просто она не дошла до квартир людей. Из-за прорыва вода пошла не в квартиры, а в подвал, в котором люди хранят заготовки на зиму, картошку и другие овощи. Уровень воды поднялся на метр и буквально затопил все.

Дальше еще больше, из-за аварии пришлось закрыть продуктовый магазин и магазин сантехники. На полу слой воды.

Сейчас сотрудники магазина устраняют последствия потопа. Впереди еще подсчет ущерба.

реки

Надежда Мехоношина, продавец-консультант: "Началось это, говорят, в 6 часов утра. Ночные ЖКХ знали, что лопнул водопровод. Они как сидели в 6 утра чаи пили, так и сидели, говорят. А мы в 8 утра на работу пришли, вот столько воды было. Весь магазин, весь склад, все было залито".

По словам сотрудников водоканала, в результате аварии несколько многоэтажек остались обезвожены, еще пришлось закрыть 19-й детский сад. Сейчас заняты откачкой воды из подвала дома.

На лице 8 Марта в Кудымкаре наступила настоящая весна. Огромные потоки воды спускаются вниз по улице, и люди стараются это место обходить стороной.

Точную причину прорыва пока не знают. Ведутся работы. Устранить обещают в течение дня. Пока работали, произошла еще поломка. В результате еще несколько домов остались без воды.

Андрей Караваев, директор Кудымкарского водоканала: "Так получилось, при перекрытии данного дома вышла из строя задвижка запорной арматуры. Бригада ремонтирует, в ближайшее время дадим воду на другие отключенные дома. Но этот дом до устранения аварии останется без воды".

Люди сейчас больше переживают за овощи и картошку, которые были в подвале. Готовят письма с претензией в водоканал. И вопрос у всех один - кто теперь будет возмещать ущерб?


Опубликовано: 15.03.2018 в 10:57 в рубрике - Новости

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