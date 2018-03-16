Вести Кудымкар 16.03.2018
Выпуск 16 марта 2018 года.
|
Выпуск 16 марта 2018 года.
|
Репетиция паводка: Улицы Кудымкара затопило
«Заезд-2018»: до финиша добрались не все
Инвалиду I группы помогла прокуратура
Кудымкар принимал Зимний фестиваль ГТО
Права инвалида защитила прокуратура
Коми-пермяки снимают ролики к юбилею Горького
Бассейну в Кудымкаре исполнилось 10 лет
2018 - год волонтерского движения
В Кудымкаре прошла ярмарка учебных мест
Коми-пермяки делятся «Вдохновением»
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Вести Кудымкар 15.03.2018
Репетиция паводка: Улицы Кудымкара затопило
Вести Кудымкар 14.03.2018
В музей - бесплатно!
«Заезд-2018»: до финиша добрались не все
Инвалиду I группы помогла прокуратура
Вести Кудымкар 13.03.2018
Знак «ГТО» на груди у него
Вести Кудымкар 12.03.2018
Кудымкар принимал Зимний фестиваль ГТО
Добавить комментарий: