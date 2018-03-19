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← Вести Кудымкар 16.03.2018

В Кудымкаре осудили «черного лесоруба»

суд

В Кудымкаре мужчина осужден за незаконную рубку и заготовку древесины в крупном размере. Городской суд вынес приговор 49-летнему жителю Верх-Иньвенского сельского поселения. Преступления произошли в период с октября по ноябрь прошлого года. Установлено, что в одном из выделов Верх-Иньвенского участкового лесничества мужчина совершил рубку 74-х деревьев хвойных пород, не имея на то соответствующего разрешения. Общий объем вырубленных деревьев достиг 45,5 куб. м, а сумма ущерба, причиненного лесному фонду Российской Федерации, составила около 245 тыс. рублей. В дальнейшем нарушитель продал часть незаконно заготовленной древесины. Правоохранители выяснили, что всего он приготовил к дальнейшей реализации почти 30 куб. метров древесины стоимостью около 160 тыс. рублей. Суд  приговорил его к штрафу в размере 560 тыс. рублей. Также он должен возместить причиненный материальный ущерб в полном размере.  


Опубликовано: 19.03.2018 в 14:35 в рубрике - Новости

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