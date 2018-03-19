Вести Кудымкар 19.03.2018
Выпуск от 19 марта 2018 года.
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Выпуск от 19 марта 2018 года.
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День коми-пермяцкого языка отметили широко
В Кудымкаре закрыли здание районной больницы
Косинцы возвращают к жизни народный костюм
Сияющие узоры коми-пермяцкой набойки
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