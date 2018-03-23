Лишь бы не было беды

Без оглядки на запаздывающую весну в Кудымкаре вовсю готовятся к грядущему паводку. После масштабных наводнений образца 2016 года здесь решили устранить саму причину потопов и изменить русло реки Иньвы. Сегодня работы в самом разгаре, в разгаре и споры вокруг эффективности перемен. Кто-то заявляет, что станет еще хуже. Почему?

Николай Баяндин каждый день наблюдает за спрямлением реки Иньва из окна своего дома. Новое русло, которое по проекту должно защитить микрорайон Юрино от весеннего паводка, по наблюдениям мужчины, намного уже старого.

Николай Баяндин: "Это русло не соответствует тем параметрам, которые заложены в проекте. Это уже видно. Чревато, что мы поплывем весной. То новое русло не будет справляться с тем потоком воды".

Не внушает доверия и глубина. Николай Баяндин вместе с другими жителями микрорайона сами изучили проект, а после решили измерить ширину и глубину. Дело оказалось непростым. Сначала нашли специальные приборы, а после и в холодную воду зашли.

То, что дно нового русла выше, можно видеть уже сейчас по перепаду. Старое русло получается ниже, поэтому образуется порог. Ширина получилась чуть больше 16 метров, а глубина – около трех. А в проекте стоят абсолютно другие цифры.

Ширина канала по дну должна быть 25 метров, поверху ширина канала, от берега до берега должна быть 50 метров. Невооруженным глазом видно, что эти параметры не выполнены. Глубина канала должна быть 6 метров.

В итоге, эксперты уверены, что такой канал не только от паводка не защитит, но и усугубит его. Уровень реки Иньва в некоторых местах уже стал подниматься и превысил норму на 80 сантиметров. Владимир Кривощеков в прошлом руководитель местного ЖКХ, в его обязанности входило следить и за гидротехническими сооружениями города. Мужчина уверен, что новое русло не выход. Нужно было просто прочистить старое.

Владимир Кривощеков, бывший руководитель коммунального предприятия: "Если раньше топило раз в десятилетие, а сейчас через год топит, как вода большая. Воде некуда уходить, русло перекрыто. То есть надо было не новое рыть, а чистить русло, может быть, даже до объездной дороги".

Однако в краевом Минприроды опасения опровергают. В ответ на официальный запрос получено письмо, в котором официально заявлено, что за работами ведется постоянный контроль, и ни о каких нарушениях речи нет.

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: «Все параметры нового русла соответствуют проектной документации, которая выполнена на основании инженерных изысканий и расчетов и прошла экспертизу. За производством работ осуществляется контроль, как со стороны краевого Министерства и Камского БВУ, так и со стороны городской администрации».

В подтверждение написанному ход работ и соответствие проекту обещают проверить в ходе инспекции краевого Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Проверка запланирована на следующую неделю.