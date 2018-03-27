Страховые перестраховались

В преддверии паводка в Кудымкаре отказываются страховать дома и имущество тех, кто живет в зоне возможного подтопления. Во всяком случае так говорят сами люди. Два года назад небывалое наводнение почти уничтожило несколько улиц, и сейчас снова не исключают повторения подобного ЧП.

Паводок 2016 года до сих пор в памяти Николая Баяндина. Вода затопила дом, огород, придомовые постройки, пострадала бытовая техника и мебель. Ущерб на миллион рублей. Тогда повезло, что имущество застраховал, а в нынешнем году страховая компания отказалась предоставлять услуги на время весеннего паводка.

Это при том, что период половодья – конец апреля - начало мая. Однако кто-то все-таки весеннюю страховку получил.

Надежда Тарасова: "36 тысяч страховка обошлась".

Понять логику страховых компаний не удалось. В офисе отказались общаться с журналистами.

Сотрудник страховой компании: "Давайте письменный запрос и пусть отвечает Пермь, я филиал, и на вопросы отвечать не буду!".

Между тем, в администрации начинают подготовку к стихии. На следующей неделе будут учения и чистка водопропускных труб. Несмотря на оптимистичные прогнозы, местные власти не исключают повторения ситуации 2016 года.

Вячеслав Киселев, заместитель главы администрации г. Кудымкар: "Снега выпало меньше нормы, но тем не менее, могут возникнуть обстоятельства, когда в течение суток будут положительные температуры, вода в этот момент может подняться на уровень, который будет превышать предельно допустимый".

Чтобы минимизировать последствия половодья, будут задействованы 64 человека личного состава, коммунальные службы, МЧС.

Уже в скором времени сотрудники коммунальных служб начнут подомовой обход граждан в зоне подтопления. Людям дадут памятки, где прописано, что необходимо делать во время затопления, а также после него.

Но если погода будет не на стороне людей, все возможные действия не спасут дома от затопления. И вопрос у тех, кому страховку не оформили - кто в таком случае будет возмещать ущерб.