«Трагедия коснулась всех»
Импровизированный мемориал в память о погибших на пожаре в Кемерове появился в центре Кудымкара возле одного из ресторанов. Как и по всей стране с утра местные жители несут сюда цветы и детские игрушки.
Константин Коньшин, житель г. Кудымкар: "Пришел сегодня, положил цветы, помолился. Мне кажется, эта трагедия коснулась всех нас. Это больно".
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