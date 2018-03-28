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← Вести Кудымкар 27.03.2018

«Трагедия коснулась всех»

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мемориал

Импровизированный мемориал в память о погибших на пожаре в Кемерове появился в центре Кудымкара возле одного из ресторанов. Как и по всей стране с утра местные жители несут сюда цветы и детские игрушки.

Константин Коньшин, житель г. Кудымкар: "Пришел сегодня, положил цветы, помолился. Мне кажется, эта трагедия коснулась всех нас. Это больно". 


Опубликовано: 28.03.2018 в 10:01 в рубрике - Новости

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