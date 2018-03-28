В Юрле построят плотину

В селе Юрла в этом году начнется строительство гидротехнического сооружения на реке Лопва. На сегодняшний день река значительно обмелела, началось снижение воды в колодцах и водопроводе районного центра. Со строительством плотины водоснабжение должно улучшиться. Пруд наполнится водой, увеличится уровень подземных вод. Финансирование объекта осуществляется из федерального и краевого бюджета.