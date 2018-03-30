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← Вести Кудымкар. 29.03.2018

Косинцы возвращают к жизни народный костюм

     Бачманово

 Косинцы возвращают к жизни народный костюм. В деревне Бачманово состоялся семинар-практикум «Новую одежду кроим, к старой примеряем», на который пригласили музейных работников, представителей науки, краевых учреждений культуры, органов местного самоуправления. Отметим, что гости были одеты в аутентичные или стилизованные народные костюмы, а фойе ДК, сцену и зрительный зал украшали рубахи (йöрнöссэз), сарафаны (дубассэз), кушаки (кушаккез) и другие предметы одежды, которые достали из бабушкиных сундуков и принесли на всеобщее обозрение. Это «окружение» позволило создать особую атмосферу и  помогло глубже погрузиться в обсуждаемую тему. А творческие коллективы из Бачманово провели для участников семинара старинный обряд встречи птиц и весны и мастер-классы по изготовлению куклы-оберега Веснянка и головных уборов. Семинар-практикум был организован Пермским Домом народного творчества «Губерния» в рамках культурного проекта «Быт, одежда, нравы и обычаи народа, проживающего в деревнях Косинского района».


Опубликовано: 30.03.2018 в 12:55 в рубрике - Новости

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